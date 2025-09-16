Мюнхенська Баварія показала новий комплект, присвячений 190-му Октоберфесту, який пройде з 20 вересня по 5 жовтня. Форма виконана у білому кольорі з зеленими елементами та розроблена компанією Adidas.

У клубі зазначили, що новий дизайн поєднує баварські традиції та сучасну елегантність. Вперше команда вийде у спеціальному комплекті 26 вересня в домашньому матчі проти Вердера.