Сьогодні, 16 вересня, розпочинається основний етап Ліги чемпіонів УЄФА. Першими на поле вийдуть Атлетик і Арсенал, а також ПСВ і Рояль Уніон. Обидва матчі розпочнуться о 19:45 за київським часом.

О 22:00 заплановано ще чотири зустрічі. Мадридський Реал з українським воротарем Андрієм Луніним зіграє проти Марселя, Тоттенгем прийматиме Вільярреал, а Ювентус зустрінеться з дортмундською Боруссією.

Особливу увагу привертає матч Бенфіка – Карабах. У складі португальців виступають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков.

Розклад матчів 1 туру

19:45 Атлетик (Іспанія) – Арсенал (Англія)

19:45 ПСВ (Нідерланди) – Рояль Уніон (Бельгія)

22:00 Бенфіка (Португалія) – Карабах (Азербайджан)

22:00 Реал Мадрид (Іспанія) – Марсель (Франція)

22:00 Тоттенгем (Англія) – Вільярреал (Іспанія)

22:00 Ювентус (Італія) – Боруссія Дортмунд (Німеччина)