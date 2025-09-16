Стартує основний етап Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Розклад на 16 вересня
Матчі Бенфіки, Реала та Ювенутса
близько 1 години тому
Сьогодні, 16 вересня, розпочинається основний етап Ліги чемпіонів УЄФА. Першими на поле вийдуть Атлетик і Арсенал, а також ПСВ і Рояль Уніон. Обидва матчі розпочнуться о 19:45 за київським часом.
О 22:00 заплановано ще чотири зустрічі. Мадридський Реал з українським воротарем Андрієм Луніним зіграє проти Марселя, Тоттенгем прийматиме Вільярреал, а Ювентус зустрінеться з дортмундською Боруссією.
Особливу увагу привертає матч Бенфіка – Карабах. У складі португальців виступають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков.
Розклад матчів 1 туру
19:45 Атлетик (Іспанія) – Арсенал (Англія)
19:45 ПСВ (Нідерланди) – Рояль Уніон (Бельгія)
22:00 Бенфіка (Португалія) – Карабах (Азербайджан)
22:00 Реал Мадрид (Іспанія) – Марсель (Франція)
22:00 Тоттенгем (Англія) – Вільярреал (Іспанія)
22:00 Ювентус (Італія) – Боруссія Дортмунд (Німеччина)
