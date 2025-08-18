Журналіст видання Football.London Том Кантон, який висвітлює діяльність лондонського Арсеналу, висловився про можливий перехід українського захисника Олександра Зінченка до турецького Фенербахче.

Він також прокоментував чутки, що стамбульський клуб розглядає варіант використання Зінченка в ролі центрального півзахисника.

«Здається малоймовірним, що Арсенал отримає суму, яка перевищить 10 млн фунтів стерлінгів.

Він дуже добре грав на цій позиції за збірну України та за Арсенал у матчі з ПСВ у Лізі чемпіонів минулого сезону. Це гравець, який звик грати в півзахисті.

Він грав за Арсенал у передсезонних товариських матчах. Тож, якщо він буде потрібен і його не продадуть, я думаю, що він може отримати ігровий час у команді», — сказав Кантон для Fanatik.