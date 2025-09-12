Лондонський Арсенал запропонував французькому захиснику Вільяму Саліба новий контракт, повідомляє Foot Mercato.

Згідно з даними джерела, англійський клуб готовий підписати із 23-річним футболістом п'ятирічну угоду. Чинний контракт Саліби розрахований до літа 2027 року. За ситуацією пильно стежить мадридський Реал.

Минулого сезону Вільям Саліба провів 51 матч у всіх турнірах за клуб, забивши два голи. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 80 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Арсенал втратив основного гравця майже на місяць.