Англійський гранд має намір зберегти в команді Вільяма Саліба
Лондонський Арсенал запропонував французькому захиснику Вільяму Саліба новий контракт, повідомляє Foot Mercato.
Згідно з даними джерела, англійський клуб готовий підписати із 23-річним футболістом п'ятирічну угоду. Чинний контракт Саліби розрахований до літа 2027 року. За ситуацією пильно стежить мадридський Реал.
Минулого сезону Вільям Саліба провів 51 матч у всіх турнірах за клуб, забивши два голи. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 80 мільйонів євро.
