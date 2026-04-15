Лапорта: «Барселона подасть ще одну скаргу в UEFA на суддівство у матчах з Атлетіко»
Керівництво клубу готує чергову скаргу на рішення суддів
близько 2 годин тому
Президент Барселони Жоан Лапорта підтвердив намір клубу вдруге оскаржити суддівські рішення у чвертьфінальних матчах Ліги чемпіонів проти Атлетіко. Каталонці залишили турнір, поступившись мадридцям із загальним рахунком 2:3.
Ми не можемо це прийняти. Ми вже подали скаргу в УЕФА, і я думаю, що подамо ще одну.
Нагадаємо, що у півфіналі Ліги чемпіонів Атлетіко зустрінеться з переможцем пари Спортинг — Арсенал.
Це сталося вперше за 9 і 29 років. Чим цікавий матч Атлетико – Барселона зі статистичного погляду.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04