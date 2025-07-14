За інформацією авторитетного інсайдера Фабриціо Романо, центральний захисник Валенсії Крістіан Москера перейде до складу лондонського Арсеналу. Трансферна угода між клубами вже досягнута, залишилось лише оформити офіційні деталі.

21-річний іспанський футболіст обійшовся англійському клубу в 15 мільйонів євро, з можливими бонусами до 20 мільйонів. Москера особисто наполягав на переході саме до Арсеналу, відмовившись від пропозицій інших європейських грандів.

У минулому сезоні молодий захисник провів 41 матч у всіх турнірах за Валенсію, демонструючи стабільну гру у центрі захисту. У лондонському клубі йому передбачають роль резервного гравця, який зможе підсилювати основну пару центральних захисників.

Очікується, що вже на початку нового сезону Англійської Прем'єр-ліги, який стартує 15 серпня, Москера зможе дебютувати у складі канонірів.

Також, Зінченко може залишити Арсенал і переїхати до Туреччини.