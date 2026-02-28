Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував амбіції команди в нинішньому сезоні, наголосивши, що лондонський клуб націлений на успіх одразу в кількох турнірах.

Каноніри продовжують боротьбу на всіх фронтах: у Лізі чемпіонів, Англійській Прем'єр-лізі, Кубку Англії та Кубку англійської ліги, зберігаючи шанси здобути відразу чотири трофеї.

«Ми раді продовжувати боротьбу на чотирьох фронтах, і стабільність команди дає надію та налаштовує на позитивний лад щодо того, що може чекати нас попереду. Але зараз ми можемо зосереджуватись тільки на теперішньому. Ось на що ми маємо витрачати свої сили.

Чи думаю я про «квадрупл»?Насправді ні. Я зосереджений на тому, що нам потрібно зробити, щоб продовжувати рухатися в тому ж напрямку і тією траєкторією, що й зараз, і, звичайно, намагатися покращити результати. Виграти квадрупл — дуже складно. Давайте рухатися від матчу до матчу і намагатись заслужити право претендувати на перемогу до фінальної стадії кожного турніру. І тоді подивимося, що на нас чекає», – сказав Артета.