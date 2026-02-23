Нападник Арсенала Віктор Дьокереш поділився емоціями після переконливої перемоги над Тоттенгемом у матчі АПЛ. Каноніри розгромили принципового суперника з рахунком 4:1, а сам форвард оформив дубль, включно з переможним м’ячем.

Це була дуже хороша гра. Ми чудово розпочали та одразу почали створювати небезпечні моменти. Ми відкрили рахунок, і було прикро пропустити майже одразу, але ми продовжували грати й створювати моменти у другому таймі. І ми їх реалізували.

Ми відчували, що контролюємо гру. Хотіли почати заново і створити ще більше моментів. Так і сталося — ми дуже добре зіграли у другому таймі.

Зіграв добре. Дещо міг зробити краще, але мені сподобалося. Коли я залучений до гри так, як сьогодні, це допомагає моїй ефективності, — передає слова Дьокереша BBC.