Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився думкою про поєдинок 26-го туру АПЛ проти Брентфорда, який завершився внічию з рахунком 1:1.

«У перші 10-15 хвилин нам не вистачало холоднокровності, щоб краще контролювати гру. Після цього ми почали діяти у своєму стилі, частіше грати на їх половині поля та створювати гарні підходи, хай і без по-справжньому явних гольових моментів.

Другий тайм почали дуже потужно — по тому, як комбінували та постійно навантажували їхню оборону та воротаря, це виглядало набагато небезпечніше. При цьому нам все одно не вистачало точності — мало били в площину воріт і не доводили атаки до завершення.

Потім забили, і гра була повністю під нашим контролем. Але з такою командою цього замало. Їй вистачає одного епізоду: необов'язковий фол, пресинг, невдалий винос або аут.

Ми говорили перед матчем: якщо хочеш перемогти тут, потрібно захищати штрафний майданчик як своє життя і обов'язково виносити м'яч, бо на підборах завжди багато гравців. Якщо цього не зробити, виграти дуже складно. В одному з епізодів ми не впоралися – треба віддати їм належне».