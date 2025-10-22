Колишній тренер Полісся Імад Ашур розкрив, які уроки засвоїв після роботи в житомирському клубі.

Я не можу сказати, що я ніколи не змінював на щось думку. Якщо ти не змінюєш думку, то ти, мабуть, дурний, завжди є якась еволюція твоя. Тому ти маєш озиратися назад, завжди дивитися, чи ти змінилося щось в тобі. Якщо ти дивишся назад і бачиш там ідіота – значить, змінилося в кращому напрямку. Тому я думаю, що якісь висновки точно будуть. У мене завжди було щось, що впливало на мою подальшу думку. І, відверто кажучи, я не знаю, чи можуть якісь мої особисті зміни вплинути, якщо ми говоримо в контексті українського футболу, на ставлення людей, які займаються ось цими навколофутбольними речами.

Я цього не знаю і знати не хочу. Це, звісно, може мені допомогти, можливо, в наступному кроці передбачати певні ситуації, але більше адаптуватися. Але говорити будуть все так само: «Хто це?», «Що це?» тощо.

Я дуже поважаю тих людей, які намагаються формувати думку людей, але і люди мають так само думати, чому ця людина це говорить? Можливо, у когось є робота на ринку, в когось, можливо, є робота в бізнес-середовищі, він менеджер, в когось є робота, можливо, тренувати, а в когось є робота, можливо, когось обхаювати і поливати брудом. Це нормальна робота, якщо тобі дозволяє це совість, тут питань немає.

Більш того, ці люди, скоріше за все, люблять футбол – можливо, навіть більше, ніж я. Я теж дуже люблю футбол і я хотів би залишатися в футболі. І, можливо, якби мені не вдалося в тренерстві, то, можливо, чим чорт не жартує, в блогерство наступним кроком – і я теж буду якогось Ашура поливати лайном.

Чому ні? Це ж не залежить взагалі від того, хто я, що я, як я адаптуюся, які в мене переконання, і що я хочу нав’язати. Це абсолютно паралельні речі, але вони всі існують у цьому симбіозі, трошки токсичному. Звісно, я роблю якісь висновки, але вони будуть виключно на підставі досвіду, який був усередині клубу.