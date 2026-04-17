Астон Вілла – Ноттінгем Форест – перший англійський півфінал єврокубка за останні 17 років
В останнє таке було у Лізі чемпіонів
близько 2 годин тому
Ноттінгем Форест / Фото - Yahoo
Астон Вілла зіграє з Ноттінгем Форест у півфіналі Ліги Європи-2025/26.
У чвертьфіналі команда Унаї Емері пройшла Болонью (3:1, 4:0), а Вітора Перейри – Порту (1:1, 1:0).
Таким чином, вони стануть першими англійськими клубами, які зустрінуться в півфіналі єврокубка з сезону-2008/09, коли Манчестер Юнайтед пройшов Арсенал (1:0, 3:1).
Матчі пройдуть 30 квітня та 7 травня.
Нагадаємо, Астон Вілла – рекордсмен АПЛ за кількістю послідовних перемог в Лізі Європи.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04