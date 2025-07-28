Асист Маліновського приніс перемогу Дженоа над Мантовою. ВІДЕО
Півзахисник національної збірної України ефективно увійшов у гру після перерви
близько 3 годин тому
Руслан Маліновський / фото - Getty
У контрольному матчі Дженоа здолала Мантову з рахунком 3:2. 32-річний Руслан Маліновський з'явився на полі після перерви й саме після його флангової передачі на 84-й хвилині Мортен Торсбю забив переможний м'яч.
Контрольний матч
Дженоа – Мантова 3:2 (0:1)
Голи: Маркандаллі (54), Венторіно (60), Торсбю (84) — Радаелі (33), Галуппіні (82, пен.)
Нагадаємо, минулого року Руслан Маліновський отримав жахливу травму гомілкостопа, але успішно повернувся на поле.
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