У рамках четвертого туру чемпіонату Італії відбувся матч між Болоньєю та Дженоа. Хавбек грифонів Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі своєї команди.

У першому таймі господарі поля спробували відкрити рахунок на перших хвилинах, проте гол Болоньї було скасовано через положення поза грою. На перерву команди пішли за нульового рахунку.

У другій половині зустрічі Дженоа вийшла вперед. Малиновський зробив точну передачу, якою скористався Мікаель Егілл Еллертссон, відправивши м'яч під праву стійку з меж штрафного майданчика.

Болонья зуміла відновити рівновагу. Ніколо Камбьягі виконав точний пас у штрафний майданчик на Сантьяго Кастро, який ударом в один дотик відправив м'яч у ворота.

А в компенсований час Болонья отримала право пробивати пенальті, яке реалізував Орсоліні.

Руслан Малиновський провів на полі 69 хвилин, а фінальний свисток зафіксував перемогу Болоньї.

Серія А, четвертий тур

Болонья — Дженоа — 2:1

Голи: Кастро, 73, Орсоліні, 90+9 (пен) — Еллертссон, 63