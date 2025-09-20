Асист Малиновського не допоміг Дженоа здобути очки у матчі з Болоньєю
Українець вийшов у стартовому складі
близько 1 години тому
У рамках четвертого туру чемпіонату Італії відбувся матч між Болоньєю та Дженоа. Хавбек грифонів Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі своєї команди.
У першому таймі господарі поля спробували відкрити рахунок на перших хвилинах, проте гол Болоньї було скасовано через положення поза грою. На перерву команди пішли за нульового рахунку.
У другій половині зустрічі Дженоа вийшла вперед. Малиновський зробив точну передачу, якою скористався Мікаель Егілл Еллертссон, відправивши м'яч під праву стійку з меж штрафного майданчика.
Болонья зуміла відновити рівновагу. Ніколо Камбьягі виконав точний пас у штрафний майданчик на Сантьяго Кастро, який ударом в один дотик відправив м'яч у ворота.
А в компенсований час Болонья отримала право пробивати пенальті, яке реалізував Орсоліні.
Руслан Малиновський провів на полі 69 хвилин, а фінальний свисток зафіксував перемогу Болоньї.
Серія А, четвертий тур
Болонья — Дженоа — 2:1
Голи: Кастро, 73, Орсоліні, 90+9 (пен) — Еллертссон, 63