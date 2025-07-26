Сергій Стаднюк

Клуби українців провели товариські матчі в рамках підготовки до нового сезону. Проте обидва, нажаль, невдало.

Турецький Галатасарай упевнено здолав Страсбур у своєму контрольному поєдинку. Господарі відкрили рахунок уже на 5-й хвилині завдяки влучному удару Шаллаї, а після перерви дублем відзначився Їлмаз, реалізувавши свої моменти на 50-й та 69-й хвилинах. Французький клуб відповів лише одним голом – Лукович на 81-й хвилині встановив остаточний рахунок зустрічі.

Марсель же здобув суху перемогу над іспанською Жироною у спарингу з рахунком 2:0. Перший м’яч господарі забили з пенальті, який реалізував Ґрінвуд. Після перерви уже з гри остаточний результат встановив Гуїрі, влучно пробивши на 62-й хвилині.

🇺🇦 Захисник Страсбура Едуард Соболь вийшов на заміну на 62-й хвилині.

🇺🇦 Вінгер Жирони Віктор Циганков провів на полі весь матч. Однак українець не допоміг команді оформити бодай гол престижу.

🇺🇦 Голкіпер каталонців Владислав Крапивцов замінив конкурента у перерві.

Товариські матчі

Галатасарай – Страсбур 3:1

Голи: Шаллай, 5, Їлмаз, 50, 69 – Лукович, 81

Марсель – Жирона 2:0

Голи: Ґрінвуд, 35 (пен.), Гуїрі, 62

Раніше Жирона здолала Еспаньйол у серії пенальті та виграла Кубок.