Сергій Стаднюк

У другому турі польскої Екстракляси гданська Лехія поступилася Леху.

Господарі відкрили рахунок на 22-й хвилині зусиллями Бобчека, який оформив дубль ще до перерви. До цього моменту Лех вже встиг пережити справжнє прокляття у вигляді скасованого голу Міліча та нереалізованого пенальті від Ісхака вже за хвилину.

Після перерви познанці стрімко перехопили ініціативу – Тордарсон, Шимчак, Скшипчак і сам Ісхак, реабілітувавшись після промаху, забили чотири м’ячі за 22 хвилини. Наприкінці гри Бобчек оформив хет-трик і скоротив відставання Лехії до мінімуму, але відігратися господарям уже не вдалося. Матч завершився драматичною перемогою Леха – 4:3.

🇺🇦 Півзахисник Лехії Іван Желізко провів на полі весь матч. Записав до свого пасиву жовту картку, а до активу асист на третій гол своєї команди.

🇺🇦 Новачок команди Максим Дячук також відіграв від свистка до свистка. Футболіст, що належить київському Динамо, отримав жовту картку.

🇺🇦 Їх одноклубник Богдан В’юнник вийшов у старті, але був замінений на 73-й хвилині.

🇺🇦 Півзахисник Антон Царенко залишився у запасі Лехії.

Лехія програла два стартові матчі чемпіонату і залишилася з -5 очками за рішенням Федерації.

Чемпіонат Польші, другий тур

Лехія Гданськ – Лех Познань 3:4

Голи: Бобчек, 22, 30, 87 – Тордарсон, 48, Шимчак, 55, Скшипчак, 64, Ісхак, 70