Після розчаровуючих нічиїх у попередньому турі Аталанта та Мілан зустрінуться у середині тижня з метою повернутися на переможний шлях.

Форма команд та новини перед матчем

Аталанта минулих вихідних була явним фаворитом у матчі проти Кремонезе, але змушена була відіграватися, аби врятувати нічию – 1:1. Це вже четверта поспіль мирова для бергамців, які залишаються єдиною командою Серії А, що ще не зазнала поразки цього сезону. Водночас шість нічиїх у восьми стартових турах не дозволили їм піднятися вище у таблиці.

Попри солідну безпрограшну серію, Аталанта має проблеми вдома: лише три перемоги у 15 останніх матчах Серії А на своєму полі (8 нічиїх, 4 поразки).

Мілан у свою чергу втратили лідерство в чемпіонаті після несподіваної нічиєї 2:2 з Пізою. Попри розчарування, «россонері» демонструють стабільну форму – вісім матчів без поразок у всіх турнірах (6 перемог, 2 нічиї). Відсутність єврокубкових навантажень дозволяє команді Массиміліано Аллегрі тримати високий темп у Серії А.

На виїзді Мілан виглядає впевнено – дві перемоги та одна нічия, при цьому команда не пропускає вже три матчі поспіль. Водночас «россонері» мають проблеми з реалізацією у вівторкових поєдинках чемпіонату: вони залишались без голів у чотирьох із п’яти останніх таких матчів.

Історія протистояння

Останнім часом Аталанта має перевагу у взаємних зустрічах – жодної поразки в п’яти попередніх матчах з Міланом (4 перемоги, 1 нічия). Водночас особисте протистояння тренерів залишається за Аллегрі – Іван Юріч не перемагав італійця у дев’яти останніх очних зустрічах (3 нічиї, 6 поразок).

Цікава статистика

– Аталанта пропускає рівно один гол у шести з восьми матчів Серії А цього сезону.

– У семи з дев’яти останніх домашніх поєдинків Аталанти у вівторок обидві команди забивали.

– П’ять з шести пропущених м’ячів Мілана цього сезону припали на другий тайм.

– Середня кількість голів у перших таймах матчів Мілана – лише 0,75, один з найнижчих показників у лізі.

Ключові гравці

Колишній футболіст Мілана Шарль Де Кетеларе є одним з головних козирів Аталанти: він забивав дубль у чотирьох з п’яти останніх матчів, де відзначався голом, і саме він відкрив рахунок у цій зустрічі минулого сезону.

Сантьяго Хіменес з Мілана все ще чекає на перший гол у Серії А цього сезону, але традиційно забиває у кінцівках матчів – усі п’ять його м’ячів у чемпіонаті припали на останні 20 хвилин.

Обидві команди підійшли до поєдинку без нових травм, однак Мілан залишився без свого найкращого бомбардира сезону – Крістіана Пулішича.

