Володимир Кириченко

Міжнародна федерація футболу (FIFA) планує запровадити нові дисциплінарні правила для чемпіонату світу. Про це повідомляє The Times.

Зокрема, йдеться про червоні картки за закривання рота під час суперечок та за залишення поля на знак протесту проти рішень арбітра.

Очікується, що про нововведення оголосить президент FIFA Джанні Інфантіно на конгресі організації у Ванкувері. Зміни мають набути чинності вже на наступному чемпіонаті світу.

Водночас ці правила не планують застосовувати в інших турнірах без схвалення Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB).

Ініціатива щодо покарання за закривання рота з’явилася після інциденту в Лізі чемпіонів, коли вінгер Реала Вінісіус Жуніор звинуватив гравця Бенфіки Джанлуку Престіанні у расистських образах. Тоді гравець «орлів» прикривав губи футболкою.

Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня в США, Канаді та Мексиці.

