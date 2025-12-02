Атлетіко визначив ціну, за яку готовий попрощатися з Конором Галлахером, якщо Манчестер Юнайтед вирішить оформити трансфер взимку. За інформацією Metro, мадридський клуб розраховує отримати близько 30 мільйонів євро і не має наміру розглядати варіант оренди.

Влітку Манчестер Юнайтед уже виявляв інтерес до 25-річного хавбека, проте тоді Атлетіко дав зрозуміти, що гравець залишиться у команді. Зараз ситуація може змінитися, оскільки сам Галлахер прагне отримати більше ігрового часу з прицілом на чемпіонат світу 2026 року.

Півзахисник перебрався до Мадрида у 2024 році за 34 мільйони фунтів, але цього сезону виходив у старті лише три рази. Журналіст Фабріціо Романо підтвердив, що взимку трансфер є цілком реальним.

За його словами, у разі надходження пропозиції про повний викуп за суму близько 30 мільйонів євро, Атлетіко готовий обговорити відхід гравця. При цьому за Галлахером спостерігають не лише в Манчестер Юнайтед.

У нинішньому сезоні хавбек провів 22 матчі і записав на свій рахунок два забиті м'ячі. Раніше повідомлялося, що МЮ переманює Вінісіуса.