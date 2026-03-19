Денис Сєдашов

Атлетіко забезпечив собі місце в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів за сумою двох матчів. Попри поразку від Тоттенгема у Лондоні з рахунком 2:3, команда Дієго Сімеоне пройшла далі завдяки розгромній перемозі (5:2) у першій зустрічі в Мадриді.

Перша половина гри пройшла у рівній боротьбі, проте господарям вдалося відкрити рахунок зусиллями Рандаля Коло-Муані. Одразу після перерви Хуліан Альварес відновив паритет, але невдовзі Хаві Сімонс знову вивів шпор вперед. Атлетіко відігрався вдруге після точного удару Давіда Ганцко. Крапку в матчі поставив Сімонс, який наприкінці зустрічі реалізував пенальті та оформив дубль.

У чвертьфіналі Ліги чемпіонів Атлетіко зустрінеться з Барселоною.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Матч-відповідь

Тоттенгем – Атлетіко – 3:2

Голи: Коло-Муані, 30, Сімонс, 52, 90, пен. – Альварес, 47, Ганцко, 75

Перший матч – 2:5

