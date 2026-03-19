Ліверпуль розгромив Галатасарай і вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Ліверпуль вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, перегравши на Енфілді турецький Галатасарай.
Рахунок у середині першого тайму відкрив Домінік Собослаї після розіграшу кутового. Перед самою перервою господарі мали шанс подвоїти перевагу, проте Мохаммед Салах не реалізував пенальті — голкіпер гостей Угурджан Чакир парирував удар.
На початку другої половини зустрічі Ліверпуль остаточно зняв питання про переможця. Протягом короткого відрізка м'ячі у ворота суперника відправили Юго Екітіке, Раян Гравенберх та Мохаммед Салах.
У чвертьфіналі турніру на Ліверпуль чекає протистояння з ПСЖ.
Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Матч-відповідь
Голи: Собослаї, 25, Екітіке, 52, Гравенберх, 53, Салах, 62
На 45+4 хвилині Салах не реалізував пенальті
