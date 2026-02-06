Ера Дієго Сімеоне в Атлетіко, що триває з грудня 2011 року, може завершитися. Як повідомляє Goal із посиланням на іспанське видання Sport, керівництво мадридського клубу розглядає можливість дострокового розірвання контракту з легендарним наставником.

Незважаючи на угоду до 2027 року, становище Сімеоне стало нестабільним через кілька факторів. Відзначається напруга у відносинах між тренером та новим спортивним директором Матеу Алемані, особливо у питаннях трансферної політики. Атлетико посідає третє місце у Ла Лізі, відстаючи від лідера Барселони на 10 очок.

Додатковим ускладненням стала поразка від Буде/Глімт із рахунком 1:2 у Лізі чемпіонів. За інформацією джерел, Алемані вже розпочав пошук потенційного наступника, головним кандидатом називають Андоні Іраолу, який зараз тренує Борнмут в Англії.

Відпустити Сімеоне буде непросто з фінансового погляду. Аргентинський тренер входить до числа найбільш високооплачуваних фахівців світу із зарплатою близько 34 мільйонів євро за сезон.

Раніше Атлетіко пройшов до півфіналу Кубка Іспанії.