Павло Василенко

Олександрія досягла угоди з Динамо Київ щодо трансферу на постійній основі півзахисника Дмитра Кремчаніна. Контракт гравця з клубом розрахований до 31 травня 2028 року з опцією продовження на рік, повідомляє пресслужба олександрійців.

Кремчанін народився 22 березня 2005 року в Чернігові. Виступав за столичне Динамо U19. У складі цієї команди виступав у Юнацькій Лізі УЄФА. Загалом, у клубній кар’єрі провів 83 матчі, відзначившись 45 забитими голами.

Ексгравець збірних України U17 та U19. Гравець молодіжної збірної України U20.

Наразі Олександрія займає останнє, 16-е місце в турнірній таблиці УПЛ, не набравши жодного очка.

У п’ятому турі чемпіонату України «містяни» вдома зіграю з ЛНЗ. Матч пройде 12 вересня і розпочнеться о 15:30.