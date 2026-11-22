У вінгера ПСЖ Дезіре Дуе діагностували розрив хрестоподібної зв'язки коліна
Футболіст вибув на тривалий термін
Паризький ПСЖ на офіційному сайті підтвердив серйозну травму правого коліна у 21-річного флангового нападника Дезіре Дуе — у гравця діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Наприкінці листопада футболіст перенесе операцію.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Ушкодження вінгер отримав у поєдинку 11-го туру французької Ліги 1 проти Ніцци (2:3). Наприкінці першого тайму медики винесли Дуе за межі поля на ношах.
У поточному сезоні француз провів за ПСЖ 15 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок шість забитих м'ячів і чотири асисти. Чинний контракт гравця з паризьким клубом діє до літа 2029 року.
Покер Малена приніс Ромі розгромну перемогу над Пармою.
Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026
Поділитись