В матчі 29-го туру АПЛ Манчестер Сіті на своєму полі зіграв внічию 2:2 з Ноттінгем Форест.

У першому таймі містяни повели у рахунку завдяки голу Антуана Семеньо. Відразу після перерви лісники зрівняли рахунок, а автором голу став Морган Гіббс-Вайт.

Через декілька хвилин, як Манчестер Сіті знову вийшов завдяки Родрі. Команда Вітора Перейри не збиралася здаватися, і Елліотт Андерсон наприкінці поєдинку знову відновив паритет.

Манчестер Сіті набрав 60 очок і продовжує йти на другому місці у турнірній таблиці АПЛ. Ноттінгем Форест знаходиться на 17-й позиції, маючи у своєму активі 28 очок.

АПЛ. 29-й тур

Манчестер Сіті – Ноттінгем Форест 2:2

Голи: Семеньо, 31, Родрі , 62 – Гіббс-Вайт, 56, Андерсон, 77

У наступному матчі команда Хосепа Гвадріоли зіграє проти Ньюкасла 7 березня у Кубку Англії. Ноттінгем Форест 12 березня проведе поєдинок з данським Мідтьюлланном у рамках Ліги Європи.

