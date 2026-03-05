Манчестер Сіті втратив очки у чемпіонаті в матчі проти колишньої команди Зінченка
Містяни залишилися на другому місці АПЛ
близько 4 годин тому
В матчі 29-го туру АПЛ Манчестер Сіті на своєму полі зіграв внічию 2:2 з Ноттінгем Форест.
У першому таймі містяни повели у рахунку завдяки голу Антуана Семеньо. Відразу після перерви лісники зрівняли рахунок, а автором голу став Морган Гіббс-Вайт.
Через декілька хвилин, як Манчестер Сіті знову вийшов завдяки Родрі. Команда Вітора Перейри не збиралася здаватися, і Елліотт Андерсон наприкінці поєдинку знову відновив паритет.
Манчестер Сіті набрав 60 очок і продовжує йти на другому місці у турнірній таблиці АПЛ. Ноттінгем Форест знаходиться на 17-й позиції, маючи у своєму активі 28 очок.
АПЛ. 29-й тур
Манчестер Сіті – Ноттінгем Форест 2:2
Голи: Семеньо, 31, Родрі , 62 – Гіббс-Вайт, 56, Андерсон, 77
У наступному матчі команда Хосепа Гвадріоли зіграє проти Ньюкасла 7 березня у Кубку Англії. Ноттінгем Форест 12 березня проведе поєдинок з данським Мідтьюлланном у рамках Ліги Європи.
Нагадаємо, Ньюкасл у меншості завдав Карріку першої поразки біля керма Манчестер Юнайтед.