Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про стан півзахисника Георгія Судакова, у дім якого влучив російський БПЛА перед матчем другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

На жаль, ми всі в такій ситуації. Коли я кажу підопічним, і це дуже важливо, концентруватися на грі, є розуміння, що у всіх є рідні в Україні, і вони на постійному зв'язку. Усі повертаються в Україну, моніторять новини.

На жаль, зараз це трапилося з Георгієм. Раніше траплялося з іншими гравцями, коли рідні потрапляли до подібних ситуацій. Але, вважаю, це додасть футболістам мотивації. Ми розуміємо, за яку країну граємо, яких бійців представляємо тут, на міжнародній арені. Усе це додасть мотивації нашим гравцям, і завтра вони будуть більш умотивованими.