Сергій Разумовський

Кріштіану Роналду продовжив свою безгольову серію у матчах за збірну Португалії на великих міжнародних турнірах.

Як повідомляє OptaJoe, поєдинок першого туру чемпіонату світу-2026 проти ДР Конго став для 41-річного нападника вже десятим поспіль матчем на чемпіонатах світу та Європи без забитих голів.

Португалія стартувала на ЧС-2026 нічиєю з ДР Конго — 1:1. Роналду вийшов у стартовому складі та відіграв увесь матч, однак відзначитися результативним ударом не зміг.

Водночас ця гра стала історичною для Кріштіану. Він став другим футболістом в історії, який взяв участь у шести чемпіонатах світу. Раніше такого ж досягнення досяг Ліонель Мессі.

Безгольова серія Роналду на великих турнірах триває з ЧС-2022. Востаннє він забивав у матчі першого туру мундіалю в Катарі проти Гани, який Португалія виграла з рахунком 3:2. Після цього Кріштіану не зміг відзначитися у десяти поспіль матчах:

🇶🇦 ЧС-2022

проти Уругваю;

проти Південної Кореї;

проти Швейцарії;

проти Марокко.

🇩🇪 Євро-2024

проти Чехії;

проти Туреччини;

проти Грузії;

проти Словенії;

проти Франції.

🇺🇸🇲🇽🇨🇦 ЧС-2026

проти ДР Конго.

Таким чином, попри нове історичне досягнення на чемпіонатах світу, Роналду поки не вдається перервати затяжну серію без голів на головних турнірах збірних.

Нагадаємо, Роналду менше ніж за добу повторив рекорд Мессі на чемпіонатах світу.