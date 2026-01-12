Італійський нападник Маріо Балотеллі визначився з новим етапом своєї кар’єри та офіційно став гравцем клубу Аль-Іттіфак з Дубая, який виступає у другому дивізіоні чемпіонату Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про перехід 35-річного форварда повідомила пресслужба клубу. Сторони домовилися про співпрацю, розраховану на два з половиною роки.

Балотеллі добре відомий уболівальникам за грою у складі провідних європейських клубів, серед яких Мілан, Інтер, Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Аль-Іттіфак невдало проводить поточний сезон другого дивізіону ОАЕ. Після 12 зіграних матчів команда має у своєму активі лише шість очок та перебуває на 15-му місці турнірної таблиці.