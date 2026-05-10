Куртуа у старті, Лунін у запасі. Стартовий склад Реала на матч проти Барселони
Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом
близько 2 годин тому
Тренерський штаб мадридського Реала визначився зі стартовим складом на виїзний поєдинок 35-го туру Ла Ліги проти Барселони.
Місце у воротах з перших хвилин посяде Тібо Куртуа, Андрій Лунін залишився у запасі.
Склад Реала: Куртуа, Трент Александер-Арнольд, Рюдіґер, Гейзен, Фран Гарсія, Камавінґа, Чуамені, Беллінгем, Браїм Діас, Гонсало Гарсія, Вінісіус.
Запасні: Лунін, Серхіо Местре, Алаба, Асенсіо, Альваро Каррерас, Мастантуоно, Сестеро, Давід Хіменес, Паласiос, Тьяго Пітарч.
Матч Барселона – Реал відбудеться сьогодні, 10 травня, на Олімпійському стадіоні імені Льюїса Компаніса. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
