Денис Сєдашов

Барселона — чемпіон Іспанії сезону 2025/26. У центральному поєдинку 35-го туру Ла Ліги підопічні Ганса-Дітера Фліка на Камп Ноу здолали мадридський Реал. Ця перемога зробила синьо-гранатових недосяжними для суперників за три тури до завершення сезону.

Господарі вирішили долю золотих медалей ще в дебюті зустрічі. На 9-й хвилині Маркус Рашфорд ударом зі штрафного не залишив шансів Тібо Куртуа. Невдовзі Барса подвоїла перевагу — Дані Ольмо паст на Феррана Торреса, який холоднокровно реалізував свій момент.

Українець Андрій Лунін провів цей матч на лаві запасних мадридців.

Ла Ліга. 35-й тур

Барселона – Реал Мадрид – 2:0

Голи: Рашфорд, 9, Торрес, 18

Після цієї перемоги Барселона оформила свій 29-й титул чемпіона Іспанії в історії.

