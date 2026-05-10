Барселона — чемпіон Ла Ліги! Каталонці перемогли Реал в Ель-Класіко
Синьо-гранатові здобули свій 29-й національний трофей
близько 1 години тому
Барселона — чемпіон Іспанії сезону 2025/26. У центральному поєдинку 35-го туру Ла Ліги підопічні Ганса-Дітера Фліка на Камп Ноу здолали мадридський Реал. Ця перемога зробила синьо-гранатових недосяжними для суперників за три тури до завершення сезону.
Господарі вирішили долю золотих медалей ще в дебюті зустрічі. На 9-й хвилині Маркус Рашфорд ударом зі штрафного не залишив шансів Тібо Куртуа. Невдовзі Барса подвоїла перевагу — Дані Ольмо паст на Феррана Торреса, який холоднокровно реалізував свій момент.
Українець Андрій Лунін провів цей матч на лаві запасних мадридців.
Ла Ліга. 35-й тур
Барселона – Реал Мадрид – 2:0
Голи: Рашфорд, 9, Торрес, 18
Після цієї перемоги Барселона оформила свій 29-й титул чемпіона Іспанії в історії.
