Володимир Кириченко

Барселона охолола до трансферу вінгера Маркуса Решфорда, який наразі перебуває в оренді у каталонців, та належить Манчестер Юнайтед. Про ец повідомляє The Irish Times.

Іспанський клуб незадоволений виступами гравця збірної Англії у вирішальний відрізок сезону та не бачить його у складі в наступному році. Футболісту вже повідомили про остаточне рішення.

28-річний англієць не виступав за Манчестер Юнайтед із грудня 2024 року, провівши останні 16 місяців в орендах у Астон Віллі та Барселоні, яка має опцію викупу Решфорда за 30 млн євро.

У цьому сезоні Маркус провів 43 матчі, в яких забив 12 голів та 10 асистів.

