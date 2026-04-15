Денис Сєдашов

Вінгер Барселони Рафінья офіційно перепросив за свою поведінку після матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. По завершенні зустрічі бразилець на адресу вболівальників Атлетіко показував жести, натякаючи, що мадридський клуб вилетить на стадії півфіналу.

Свою заяву гравець залишив у коментарях під відео інциденту на каналі DAZN.

Прошу вибачення за мій вчинок, він не відповідає моим цінностям та моєму характеру. Це сталося у напружений момент, коли я відповідав фанату, який вчора ввечері виявив неповагу до мене. Рафінья

Нагадаємо, що у півфіналі Ліги чемпіонів Атлетіко зустрінеться з переможцем пари Спортинг — Арсенал.

