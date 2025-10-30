Павло Василенко

Педрі отримав травму підколінного сухожилля під час нещодавнього Ель Класіко. AS опублікував нову інформацію щодо травми, що не є гарною новиною для чинних чемпіонів Іспанії.

Півзахисника вилучили з поля в компенсований час під час матчу з Реалом. Як наслідок, він не зміг би зіграти проти Ельче в неділю.

Однак у середу вдень з'явилися новини про травму гравця. Барселона оголосила, що він порвав двоголовий м'яз стегна лівої ноги.

Не було оголошено, як довго Педрі буде поза грою. Попередні повідомлення ЗМІ свідчили про те, що він повернеться після листопадової перерви на матчі збірних.

Тепер AS повідомив новину – півзахисник пройшов додаткові тести в середу вдень.

Обстеження показали, що травма серйозніша, ніж вважалося спочатку. В результаті, відсутність Педрі може тривати до півтора місяця.

У сезоні 2025/26 Педрі зіграв 13 офіційних матчів за Барселону, забивши два голи та віддавши дві результативні передачі.