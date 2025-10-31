Каталонська Барселона у п'ятницю провела чергове тренуванняу рамках підготовки до наступного поєдинку. Головним позитивним моментом стало повернення до спільної роботи молодого центрального захисника Пау Кубарсі.

18-річний футболіст, який є важливим елементом оборони, у четвер займався за індивідуальною програмою, але сьогодні приєднався до основної групи. Тепер його участь у майбутньому матчі виглядає набагато вірогіднішою.

У той же час, данський захисник Андреас Крістенсен продовжує тренуватися окремо від команди. Він відновлюється після м'язового дискомфорту, через який пропустив попередні ігри, і його участь у найближчому поєдинку є малоймовірною.

Таким чином тренерський штаб під керівництвом Гансі Фліка знову буде змушений вносити зміни до захисної лінії команди.

