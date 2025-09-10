Колишній нападник збірної України Артем Мілевський після нічиєї в матчі другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану (1:1) розкритикував нинішніх футболістів «синьо-жовтих».

Я не в збірній і не знаю, як вони готуються. В Інстаграмі у них все окей, мільйони фоток. Таке відчуття, що життя вдалося. Зараз хлопці зберуть валізи і полетять: хто в Англію, хто в Португалію, хто в Італію. Ванат в Іспанію полетить. От скажи, як він з Азербайджаном відіграв?

Якщо ти проти Азербайджану нічого не показуєш, то що ти будеш робити в Ла Лізі проти Реалу та Барселони? Хлопці полетять за кордон у свої клуби і все у них добре. Вони ж не бачать обстановку, в якій ми живемо. Заради цього гравці повинні виходити за збірну і намагатися порадувати вболівальників, які дивляться на них в Україні.

Забарний обійшов мене за кількістю матчів у збірній? Я за Іллю тільки радий і бажаю йому успіхів у ПСЖ. Я дуже добре до нього ставлюся. Він єдина світла пляма в нашій збірній. Якби не Забарний, то проти Франції було б не 0:2, а 0:4, – сказав Мілевський в інтерв'ю BLIK.ua.