Мілевський: «Якщо ти проти Азербайджану нічого не показуєш, що будеш робити проти Реала та Барселони?»
Колишній нападник збірної України поділився жорсткою критикою гравців «синьо-жовтих»
23 хвилини тому
Колишній нападник збірної України Артем Мілевський після нічиєї в матчі другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану (1:1) розкритикував нинішніх футболістів «синьо-жовтих».
Я не в збірній і не знаю, як вони готуються. В Інстаграмі у них все окей, мільйони фоток. Таке відчуття, що життя вдалося. Зараз хлопці зберуть валізи і полетять: хто в Англію, хто в Португалію, хто в Італію. Ванат в Іспанію полетить. От скажи, як він з Азербайджаном відіграв?
Якщо ти проти Азербайджану нічого не показуєш, то що ти будеш робити в Ла Лізі проти Реалу та Барселони? Хлопці полетять за кордон у свої клуби і все у них добре. Вони ж не бачать обстановку, в якій ми живемо. Заради цього гравці повинні виходити за збірну і намагатися порадувати вболівальників, які дивляться на них в Україні.
Забарний обійшов мене за кількістю матчів у збірній? Я за Іллю тільки радий і бажаю йому успіхів у ПСЖ. Я дуже добре до нього ставлюся. Він єдина світла пляма в нашій збірній. Якби не Забарний, то проти Франції було б не 0:2, а 0:4, – сказав Мілевський в інтерв'ю BLIK.ua.
Нагадаємо, в іншому матчі групи D збірна Франції здобула вольову перемогу над Ісландією (2:1). Таким чином, «Ле бльо» вже на п’ять очок відірвалися від «синьо-жовтих» у боротьбі за пряму путівку на чемпіонат світу-2026. Підопічні Реброва на два бали відстають від ісландців у суперечці за путівку до плей-оф і на шість голів за різницею м’ячів.
Цікаво, що після невиходу з групи на Євро-2024 збірна України провела десять офіційних матчів. У них «синьо-жовті» здобули лише три перемоги: 1:0 над Грузією, 2:1 над Албанією та 3:1 над Бельгією. Також були чотири поразки та три нічиї.
Після гри з Азербайджаном Ребров скаржився на газон і побажав уболівальникам терпіння.
