Павло Василенко

Іспанська федерація футболу офіційно повідомила УЄФА, що матч 17-го туру Ла Ліги між Вільярреалом та Барселоною відбудеться… у США. Поєдинок заплановано на 21 грудня в Маямі, і це стане історичним кроком для іспанського чемпіонату.

Таким рішенням керівництво Ла Ліги прагне реалізувати давню ідею – вивести матчі за межі країни, щоб підвищити глобальну популярність турніру.

Перша реакція президента УЄФА Александера Чеферіна була вкрай негативною. Втім, він визнав: жодних юридичних підстав для заборони цього кроку немає. Ще два роки тому ФІФА дала дозвіл проводити матчі національних чемпіонатів в інших країнах.

Чеферін попередив: якщо іспанцям дозволять таке нововведення, то й інші ліги можуть піти цим шляхом. Вже відомо, що італійська Серія А розглядає можливість організації матчів за кордоном.

Президент УЄФА зізнався, що розуміє розчарування вболівальників, але не може зупинити цей проєкт.

Остаточне обговорення питання відбудеться на засіданні Виконавчого комітету УЄФА у четвер, 11 вересня. Водночас головною темою порядку денного стане визначення місця проведення фіналів клубних турнірів УЄФА у 2027 році.