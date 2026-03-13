Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій проти Леха (3:1) та розповів, що півзахисник команди Марлон Гомес отримав травму у цій грі.

«Ми правильно зіграли у потрібні моменти. У нас були хороші рішення проти їхнього пресингу. Ми добре рухалися й упевнено контролювали м’яч. На початку гри ми діяли трохи статично й були далекі від продуктивності. Потім ми краще відреагували та почали активніше рухатися по полю. Ми володіли м’ячем і не поспішали. Частіше проникали у другу й третю зони до кінця першого тайму – і забили гол. У другому таймі в нас виникли певні труднощі.

Учора я казав: навіть найкраща команда світу не може провести весь матч добре в такій атмосфері. Саме тому було складно. А наприкінці гри ми пропустили через травму Марлона [Гомеса]. Гол прийшов із його зони, і, можливо, це була ознака браку досвіду з його боку. Адже якби він зупинив гру, ми могли б уникнути цього пропущеного м’яча. Але ми винесемо уроки з цієї ситуації.

Ми добре боролися й добре грали. Але мушу сказати, що ця команда відрізняється від Шахтаря останніх двадцяти років. У нас більше молодих гравців і зовсім інша стратегія розвитку в умовах війни. Якщо ми хочемо досягти ментального прогресу, нам потрібно забути про сьогоднішню перемогу й зосередитися на другій грі так, ніби загальний рахунок 0:0. Ми не можемо відмовлятися від нашого стилю та культури гри.

Я хочу привітати свою команду. Але ми не повинні забувати, що наступний матч буде проти чемпіонів із дуже сильним тренером. Якщо ми не проявимо належної поваги у другій грі, у нас виникнуть проблеми».