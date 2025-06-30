Павло Василенко

Барселона все більше розчарована перебігом переговорів щодо трансферу Ніко Вільямса. За даними Mundo Deportivo, вони серйозно розглядають можливість виходу з угоди та пошуку альтернативних підкріплень.

Тому блауграна знову починають вивчати можливість підписання таких гравців, як Луїс Діас та Маркус Рашфорд. Колумбієць вже деякий час пов'язаний із переходом до Барселони, але угода з Ліверпулем буде нелегкою. Діас провів чудовий сезон за червоних, і англійський клуб не відмовиться від нього так просто.

ЗМІ припускають, що сума може становити 70 мільйонів євро. Рашфорд - набагато дешевше варіант, оскільки Манчестер Юнайтед, як повідомляється, вимагає близько 40 мільйонів євро.

Кажуть, що нападник дуже зацікавлений у грі на «Камп Ноу» і готовий знизити свою зарплату, щоб вписатися в не райдужне фінансове становище каталонського гранда.