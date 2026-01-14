Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд може остаточно перейти до Барселони після завершення орендної угоди. За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, каталонський клуб має намір активувати опцію викупу футболіста за 30 мільйонів євро, яка була передбачена в договорі оренди.

Повідомляється, що Барселона вже працює над новим контрактом для англійця, який буде розрахований до 2030 року. Керівництво клубу задоволене виступами форварда та вважає його важливою частиною довгострокового проєкту.

Решфорд приєднався до синьо-гранатових під час літнього трансферного вікна. У поточному сезоні він провів 27 матчів у всіх турнірах, забив сім м’ячів та віддав 11 результативних передач. Після 19 турів чемпіонату Іспанії Барселона очолює турнірну таблицю, маючи в активі 49 очок.

Також нагадаємо, що 11 січня Барселона обіграла мадридський Реал у фіналі Суперкубка Іспанії.