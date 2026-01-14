Стало відомо, які футболісти продали найбільшу кількість ігрових футболок у 2025 році. Дослідження Euromericas Sport Marketing, опубліковане виданням AS, показало: лідером рейтингу став вінгер Барселони Ламін Ямаль.

18-річний вихованець каталонського клубу реалізував 1 315 000 футболок за рік і випередив навіть легенд світового футболу. Друге місце посів Ліонель Мессі з показником 1 278 000 проданих футболок, а третім став Роберт Левандовскі, який подолав позначку в 1,1 мільйона. До п’ятірки також увійшли Кіліан Мбаппе та Вінісіус Жуніор.

Кріштіану Роналду завершив 2025 рік на сьомій позиції з результатом 925 000 проданих футболок, що підтверджує його стабільну глобальну популярність навіть у 40 років і після переходу до чемпіонату Саудівської Аравії.

Також, Ямаль перевершив досягнення Мессі ще на початку кар'єри.