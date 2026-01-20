Центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну найближчим часом залишиться у складі клубу. За даними інсайдера Фабріціо Романо, 20-річний англієць продовжить отримувати ігровий час під керівництвом Майкла Карріка.

Раніше розглядалася можливість оренди для регулярної практики та розвитку, проте про повний трансфер ніколи не йшлося і Мейну не планував остаточно залишати Манчестер Юнайтед.

Фабріціо Романо також зазначив, що найближчими місяцями клуб зосередиться на контрактній ситуації півзахисника. Угода гравця діє до літа 2027 року і переговори про продовження можуть стати одним із пріоритетів команди.

Раніше Каррік повторно дебютував в Манчестер Юнайтед з перемоги над Сіті.