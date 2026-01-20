Денис Сєдашов

Лідер збірної України з гандболу Ігор Турченко прокоментував виступ команди на чемпіонаті Європи-2026 та поділився думками про підготовку до кваліфікації на чемпіонат світу-2027.

За його словами, перший тайм матчу проти Чехії українці провели вдало. Слова наводить Суспільне Спорт.

Гарно грали перший тайм, були обережні з м’ячем. Все виходило, в атаці було багато сил та мотивації. Все закидали, воротарі допомагали. Так, були помилки, але в них теж вони були. Вважаю, що перший тайм був непоганий. Ігор Турченко

Другий тайм став проблемним: українці почали втрачати м’ячі, не реалізовували моменти та пропускали у захисті. Гравець не зміг однозначно пояснити причини спаду:

Почали втрачати багато м’ячів. Десь там не забивали, десь проспали у захисті. Чи це втома? Не думаю. Важко сказати, треба дивитися матч. У першому таймі граємо дуже добре, багато сил, мотивація, але другий тайм... Просто не знаю, що сказати. Ігор Турченко

Що стосується підсумків Євро-2026 та майбутньої кваліфікації на ЧС-2027, Турченко підкреслив необхідність роботи над помилками, особливо над втратами м’яча в атаці:

Треба дивитися на матчі, що зіграли тут, та робити аналіз захисту, атаки, виправляти помилки. І найголовніше — це втрати, у нас дуже багато втрат в атаці. Передачі в аут, в лінію тикаємо або поганий пас, або лінійний не зловив. Багато втрат — треба дивитися, які у нас є гарні якості, щоб покращити це: 1 в 1 чи кидки ззаду. Ігор Турченко

