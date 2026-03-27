Барселона втратила Рафінью на тривалий термін через травму в збірній
Відновлення футболіста займе близько п'яти тижнів
44 хвилини тому
Барселона виступила з офіційною заявою щодо стану здоров’я вінгера Рафіньї.
Бразилець отримав травму під час перебування у таборі національної збірної в товариському матчі проти Франції.
Форвард вже повернувся до розташування каталонського клубу для проходження курсу реабілітації. За попередніми прогнозами медиків, вінгер проведе поза грою більше місяця.
Рафінья отримав травму підколінного сухожилля правого стегна, що підтвердили медичні обстеження, проведені Бразильською футбольною конфедерацією (CBF) після дискомфорту, який він відчував під час матчу Бразилія — Франція. Рафінья повернувся до Барселони для початку необхідного лікування. Передбачуваний термін відновлення становить п'ять тижнів.
