Вінгер Барселони став найкращим гравецем тижня у Лізі чемпіонів
Відзнаку отримав Рафінья
близько 1 години тому
Вінгер Барселони Рафінья визнаний найкращим гравцем тижня за підсумками матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26.
У переможному поєдинку проти Ньюкасла (7:2) 29-річний бразилець відзначився дублем та двома результативними передачами. Ефективні дії футболіста допомогли каталонцям вийти до чвертьфіналу турніру.
Перші матчі 1/4 фіналу заплановані на 7 та 8 квітня, ігри-відповіді відбудуться 14 та 15 квітня.
Визначилися усі чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів-2025/26.
