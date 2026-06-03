Барселона програла битву: Реал узгодив перехід одного з найкращих захисників Європи
Футболіст переїде у столицю Іспанії
близько 1 години томуПідписатися в
Незважаючи на наближення президентських виборів, мадридський Реал активно працює на трансферному ринку.
За словами Фабріціо Романо, Реал домовилися про трансфер Дензела Дюмфріса з Інтера на суму близько 20 мільйонів євро.
Цей крок є прямою відповіддю на відхід легендарного захисника Дані Карвахаля. Повідомляється, що придбання було схвалено майбутнім головним тренером Реала Жозе Моурінью, чия офіційна презентація на «Бернабеу» очікується після президентських виборів клубу в неділю, 7 червня 2026 року.
Моурінью вплинув на прагнення керівництва, вимагаючи динамічного, фізично здібного правого захисника, який би відображав специфічний профіль Дюмфріса.
Реал обігнав Барселону у швидкому придбанні захисника гравця збірної Нідерландів. Каталонський клуб приглядався до Дюмфріса, але лише як заміни Жюлю Кунде і не міг діяти без продажу французького захисника.
Крім того, майбутнє прибуття Дюмфріса до іспанської столиці викликає питання щодо ролі та ігрового часу Трента Александера-Арнольда.