Павло Василенко

Реал прагне перебудувати свій склад у літнє трансферне вікно. El Chiringuito повідомляє, що мадридський клуб вже домовився про умови контракту зі своєю новою зіркою.

Сезон 2025/26 не був успішним для Реала. Його давній президент Флорентіно Перес вирішив оголосити дострокові вибори, після яких команда зазнає перетрясінь.

Однак, Реал не має наміру зволікати з деякими своїми діями. План полягає в тому, щоб придбати щонайменше одного нового центрального захисника.

Як повідомляє El Chiringuito, новим гравцем Реала стане Ібраїма Конате. У неділю було офіційно підтверджено, що француз залишає Ліверпуль.

За даними іспанських ЗМІ, захисник вже погодився на чотирирічний контракт з мадридським клубом. Він підпише його, якщо Перес залишиться президентом клубу.

Конате провів 51 офіційний матч за Ліверпуль у сезоні 2025/26, забивши два голи. Transfermarkt оцінює його в 50 мільйонів євро.