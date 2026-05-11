Флік залишиться у Барселоні щонайменше до 2028 року
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо
близько 3 годин тому
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік залишиться в каталонському клубі на довший термін. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, німецький фахівець уже погодив умови нового контракту.
За інформацією джерела, нова угода розрахована до літа 2028 року. Також контракт передбачає опцію продовження ще на один сезон — до червня 2029-го.
Чинний контракт Фліка діяв до літа 2027 року. Очікується, що офіційне оголошення про пролонгацію співпраці відбудеться найближчим часом.
