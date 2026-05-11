Денис Сєдашов

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік залишиться в каталонському клубі на довший термін. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, німецький фахівець уже погодив умови нового контракту.

За інформацією джерела, нова угода розрахована до літа 2028 року. Також контракт передбачає опцію продовження ще на один сезон — до червня 2029-го.

🚨🫱🏻‍🫲🏼 Hansi Flick and Barcelona agree on new contract — all approved after verbal agreement in place weeks ago.



New contract valid until June 2028 plus option until 2029, negotiated with his agent Zahavi in Barcelona. 💙❤️



Signatures will follow next, as @mundodeportivo called. pic.twitter.com/uZVxnw1kVR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2026

Чинний контракт Фліка діяв до літа 2027 року. Очікується, що офіційне оголошення про пролонгацію співпраці відбудеться найближчим часом.

Барселона — чемпіон Ла Ліги! Каталонці перемогли Реал в Ель-Класіко.