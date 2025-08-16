Колишній футболіст Динамо, резидент УПЛ ТБ Андрій Богданов в інтерв'ю XSPORT висловився про виліт столичного клубу з Ліги чемпіону. від Пафоса (0:1, 0:2) за підсумком двох матчів.

Чемпіон України наступного тижня посперечається за вихід до групового етапу Ліги Єпроти з Маккабі Т-А. Невдаха цієї пари проведе єврокубкову осінь в Лізі конференцій.

Андрій Богданов / Фото - Колос Ковалівка

– Андрію, рік тому Динамо не помічало суперників в кваліфікації ЛЧ, а після чемпіонського сезону спіткнулось об Пафос. Це може свідчити про регрес нашого чемпіона?

– Основна проблема, що багато факторів на цьому етапі може мати свій вплив. Тяжкий результат, який потрібно прийняти і рухатись вперед.

– В яких аспектах потрібно додавати команді Олександра Шовковського?

– Динамо грає завжди першим номером в УПЛ, суперник відкочується назад і падає інтенсивність, а матчі з Пафосом показали, що це кіпріоти програли перший матч і вони мали відігруватись. Треба робити висновки футболістам, які змарнували класну можливість вийти до основного раунду ЛЧ.

– Вам не здалося, що Динамо кожен з тайм з Пафосом грало гірше попереднього?

– Потрібно розуміти внутрішню кухню, що відбувається в команді. Динамо за підбором футболістів повинно було проходити Пафос, а по факту ми не готові з командами такого рівня конкурувати.

– За давніх часів провал Динамо в Європі призводив до зміни тренера. Шовковському зараз загрожує відставка?

– Ми бачимо, що склад не змінився. Шовковський сам озвучив, що треба підсилюватись, але не кожен якісний футболіст зараз приїде в Україну.

– Які позиції потребують підсилення в Динамо?

– Потрібен нападник, бо за спиною Ваната нікого нема. Герреро в команді з чіткою структурую важко себе реалізувати, а Супряга, на жаль, не є опцією для тренерського штабу біло-синіх.

– Якщо Ліга чемпіонів вже не світить, може варто відпустити гравців, на яких є попит?

– Якщо на столі у президента є пропозиції – треба відпускати. Історія з Бражком в цьому плані є показовою. Ми бачимо, що зірваний перехід негативно вплинув у всьому, навіть отримавши покращений контракт. Михайленко зараз вчисту виграє конкуренцію у Володимира. Якщо є шанс грати в найкращий лізі світу – треба йти, як показує приклад Забарного. В АПЛ рівень спротиву такий, що від матчу до матчу ти ростеш. І для збірної України це однозначно плюс.

– Можливо тренерський штаб підсилиться фахівцями, що принесуть свіжі ідеї?

– Залежить від того, що хоче будувати Шовковський. Потрібно шукати внутрішні резерви для збільшення інтенсивності, якщо суперник Динамо в УПЛ до цього не спонукає. В єврокубках ми бачимо, що Пафос не виключається, а швидкий пропущений гол на Кіпрі взагалі деморалізував команду, маючи вдосталь часу змінити ситуацію на свою користь.

Знижку на брак досвіду тут не зробиш. Команда виграла чемпіонат України, не програвши жодної гри, а в єврокубках, коли все не за твоїм сценарієм, починаються зайві емоції, агресія і все перетворюється в хаос.

– Все впирається в рівень супротиву вдома?

– Ви ж самі бачите, як Динамо з двох перемог стартувало в УПЛ. Якби кожна з команд змушувала Динамо додавати, відповідно це б позначилось на психології гравців, коли ти розумієш, що не можна в пів ноги грати вдома, а потім в Європі цього вже замало.

– Які висновки має зробити Динамо після вильоту з ЛЧ?

– Керівництво має зустрітись з тренерським штабом і знайти рішення, але навряд дійде до зміни тренер. Євроосінь у Динамо однозначно буде. Питання лише, в якому турнірі.

– Поразки від Пафоса можуть стати повчальними для киян?

– Всі сподівалися, що Динамо по Шляху чемпіонів зможе з рівними командами вискочити в основний раунд Ліги чемпіонів. Сталося те, що сталося. Питання полягає в тому, як ти відреагуєш на обставини. Проходити Маккабі Т-А і грати в групі Ліги Європи.

