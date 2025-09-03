Англійський Ноттінгем Форест опублікував список гравців, які виступатимуть у груповому етапі Ліги Європи сезону 2025/26. До заявки увійшли 22 футболісти, однак українського новачка Олександра Зінченка серед них не виявилося.

Заявка Ноттінгем Форест на Лігу Європи:

Ола Айна, Еліот Андерсон, Віллі Болі, Ділан Баква, Ніколас Домінгес, Морган Гіббс-Вайт, Каллум Хадсон-Одой, Ігор Жезус, Арно Калімуендо, Дуглас Луїз, Джеймс Макеті, Нікола Міленкович, Морануто, Мурільйо, Дан Ндойє, Ібрагім Сангаре, Ніколо Савона, Маць Селс, Неко Вільямс, Кріс Вуд, Жон Віктор, Раян Єйтс

Нагадаємо, цього літа Зінченко перейшов до Ноттінгем Форест з лондонського Арсенала на правах річної оренди. Після завершення сезону термін його контракту з канонірами сплине, і українець отримає статус вільного агента.