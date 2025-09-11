Павло Василенко

Менше ніж за два тижні футбольний світ дізнається ім’я нового володаря «Золотого м’яча». Та замість очікування свята, навколо церемонії в Парижі розгортається справжній скандал. І головна драма – знову за участю мадридського Реала.

За даними авторитетного іспанського видання Marca, участь представників «вершкових» на церемонії Ballon d'Or опинилася під великим знаком питання. Після торішнього бойкоту, коли клуб демонстративно проігнорував подію, напруга між Реалом та організаторами лише зросла.

Минулорічне ігнорування – і наслідки сьогодні

Попри блискучий сезон, Вінісіус Жуніор минулого року навіть не потрапив до головної гонки за «Золотий м’яч», що викликало справжнє обурення в Мадриді. Реакція була рішучою: жоден представник Реала не приїхав на церемонію, клуб не отримав жодної командної чи індивідуальної нагороди – навіть Карло Анчелотті, визнаний найкращим тренером, залишився без трофея.

«Конфлікт триває», – зазначає Marca. Представники France Football провели кілька зустрічей з керівництвом Реала в надії владнати ситуацію, але спільної мови знайти не вдалося. Напруженість поглиблюється ще й через роль УЄФА як співорганізатора події – відносини мадридського клубу з європейською футбольною елітою далекі від ідеальних.

Без гравців Реала – без інтриги?

Цьогоріч серед головних претендентів на «Золотий м'яч» фігурують зовсім інші імена:

Усман Дембеле (ПСЖ),

Ламін Ямаль (Барселона),

але жоден футболіст Реала не входить до списку фаворитів. Це лише підливає масла у вогонь – у Мадриді вважають, що їхню роль на міжнародній арені систематично недооцінюють.

Якщо Реал вирішить повторити бойкот, 22 вересня гала-вечір у Парижі може пройти без одного з найтитулованіших клубів світу. А разом із цим – без харизми, впливу і публічної ваги, яку «бланкос» привносять у кожен захід.

Анчелотті досі без статуетки

Окремої уваги заслуговує ситуація з Карло Анчелотті. Легендарний італієць, який минулого сезону знову досяг блискучих результатів із Реалом, так і не отримав обіцяний трофей як найкращий тренер сезону 2023/24. Його особистий музей у Мадриді продовжує чекати на нагороду, яка мала стати визнанням його багаторічної праці на «Сантьяго Бернабеу».

Чи побачимо ми гравців мадридського клубу на церемонії? Чи «Золотий м’яч» цього року знову пройде без участі гранда світового футболу? Відповіді – зовсім скоро. Але інтрига вже б'є всі рекорди.