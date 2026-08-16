Барселона влаштувала перестрілку у Швейцарії, забивши п'ять голів Базелю
Дубль у складі переможців оформив Бісіву
Іспанська Барселона здобула перемогу над швейцарським Базелем у контрольному матчі.
У першому таймі команди обмінялися голами — за Барселону відзначився Карім Адеємі, а Базель відповів точним ударом Жана Дукуре.
У другому таймі іспанський клуб повністю володів ініціативою. Спочатку Хамза Абделькарім вивів Барселону вперед, а згодом Ламін Ямаль реалізував пенальті. На це господарі відповіли забитим 11-метровим від Казіма Олаїгбе.
Фінальну крапку в матчі поклав 18-річний новачок Барселони Джессі Бісіву, який оформив дубль.
Контрольний матч
Базель – Барселона – 2:5
Голи: Дукуре, 43, Олаїгбе, 84, пен. – Адеємі, 34, Абделькарім, 49, Ямаль, 81, пен., Бісіву, 89, 90+1
Шість голів і незабитий пенальті. Мілан у божевільному матчі переміг Манчестер Юнайтед.